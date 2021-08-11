Утверждения Баку, что трехстороннее заявление предполагает выводвойск РА из НК – откровенная ложь

Утверждения Азербайджана, что трехстороннее заявление от 9 ноября предполагает вывод армянских войск из Нагорного Карабаха - откровенная ложь

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Управления информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, согласно которому ВС Азербайджана в последнее время активизировали свои провокационные действия в отношении подразделений как Вооруженных сил Республики Армения, так и Армии обороны Арцаха. Также были нанесены удары по населенным пунктам Республики Армения и Арцаха. «Азербайджанская сторона пытается прикрыть свои агрессивные действия, с одной стороны, обвиняя армянскую сторону в нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября, а с другой - сама открыто искажает это заявление.

Считаем необходимым отметить, что первый пункт объявления от 9 ноября четко определяет: «... стороны останавливаются на своих позициях». Между тем, через месяц после подписания документа азербайджанские воинские части атаковали села Хин Тагер-Хцаберд Гадрутского района Арцаха, в результате чего они оккупировали эти населенные пункты, убили и взяли в плен армянских военнослужащих. В настоящее время азербайджанская сторона также пытается занять новые позиции в различных частях линии соприкосновения, нанося удары по армянским позициям с помощью различного оружия, в том числе беспилотников», - говорится в заявлении.

Подчеркивая, что последний подобный инцидент произошел 11 августа в районе сел Мхитарашен и Шог, МИД РА отмечает: «Утверждения Азербайджана, что трехстороннее заявление от 9 ноября предполагает вывод армянских войск из Нагорного Карабаха - откровенная ложь.

В нынешней ситуации Армия обороны Арцаха, сформированная народом Арцаха в 90-е годы и была ключевым фактором безопасности на протяжении последних 30 лет, сегодня также вместе с российскими миротворцами обеспечивает безопасность и право к жизни арцахцев. Без Армии обороны народ Арцаха не сможет выжить на своей исторической родине, и сценарий вывода Армии обороны из Арцаха - это сценарий депопуляции Арцаха».

МИД РА напоминает, что заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских войск только из прилегающих к Нагорному Карабаху районов, которые четко указаны в заявлении. «Армянская сторона полностью выполнила эти пункты заявления, в то время как Азербайджан отреагировал на это, проникнув на суверенную территорию Республики Армения с тех же территорий и незаконно дислоцировавшись там.Эти посягательства на Республику Армения с 12 мая привели к человеческим жертвам и серьезно поставили под угрозу региональную безопасность», - заявили в МИД РА.

Полное выполнение трехсторонних деклараций от 9 ноября и 11 января иустранение последствий нарушений, в том числе - безоговорочное соблюдение режима прекращения огня, вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения, немедленноевозвращение армянских военнопленных и заложников могут создать предпосылки для регионального мира и безопасности.