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MGM Resorts выносит нааукцион картины Пабло Пикассо

MGM Resorts выносит нааукцион картины Пабло Пикассо

Американская компания MGM Resorts, имеющая большую сеть отелей и игровых залов, выставит на аукцион 11 работ известного испанского художника Пабло Пикассо, общая стоимость которых составляет 104 миллиона долларов США. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Bloomberg.

Продажа картин будет организована аукционным домом Sotheby's. 

Аукцион состоится 23 октября 2021 года в казино отеля  Bellagio в Лас-Вегасе.

 

 


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