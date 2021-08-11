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В Таиланде пройдут клинические испытания спрей-вакцины против COVID-19 на людях

В Таиланде пройдут клинические испытания спрей-вакцины против COVID-19 на людях

Власти Таиланда планируют провести клинические испытания двух вакцин в виде назального спрея против коронавируса в конце 2021 года. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь правительства Таиланда Ратчаду Танадирек сказал, что оба препарата были разработаны Государственным центром генной инженерии и биотехнологии.

После испытаний на мышах, первые клинические испытания на людях разработчики препарата проведут в конце года. Второй этап испытаний запланирован на март 2022 года. 

ВТаиланде для вакцинации против коронавируса в настоящее время  используются AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.


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