В Таиланде пройдут клинические испытания спрей-вакцины против COVID-19 на людях
20:53, 11 Август, 2021
Власти Таиланда планируют провести клинические испытания двух вакцин в виде назального спрея против коронавируса в конце 2021 года.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.
Пресс-секретарь правительства Таиланда Ратчаду Танадирек сказал, что оба препарата были разработаны Государственным центром генной инженерии и биотехнологии.
После испытаний на мышах, первые клинические испытания на людях разработчики препарата проведут в конце года. Второй этап испытаний запланирован на март 2022 года.
ВТаиланде для вакцинации против коронавируса в настоящее время используются AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.
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