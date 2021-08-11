В Таиланде пройдут клинические испытания спрей-вакцины против COVID-19 на людях

Власти Таиланда планируют провести клинические испытания двух вакцин в виде назального спрея против коронавируса в конце 2021 года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь правительства Таиланда Ратчаду Танадирек сказал, что оба препарата были разработаны Государственным центром генной инженерии и биотехнологии.

После испытаний на мышах, первые клинические испытания на людях разработчики препарата проведут в конце года. Второй этап испытаний запланирован на март 2022 года.

ВТаиланде для вакцинации против коронавируса в настоящее время используются AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.