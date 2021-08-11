ГД выдвинул Нарека Зейналяна на пост главы Постоянной комиссии НС по вопросам здравоохранения

Фракция "Гражданский договор" Национального собрания Республики Армения выдвинула Нарека Зейналяна на должность председателя Постоянной комиссии НС по вопросам здравоохранения.

Как передает Арменпресс, биографию кандидата представила член фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян.

В своем выступлении член партии «Гражданский договор» Нарек Зейналян отметил, что за последние 2,5 года в сфере здравоохранения проделана значительная работа, но в последние годы ситуация обострилась из-за коронавируса, а также из-за войны.

«Эпидемия стала проблемой и вызовом для всего мира. Независимо от уровня развития системы здравоохранения, ни одна страна не была готова должным образом противостоять эпидемии, ее последствиям. А в странах с гораздо более развитыми, устоявшимися системами здравоохранения эпидемическая ситуация была более неблагоприятной, чем в Армении. К сожалению, у нас в этот период была также война, и для системы здравоохранения открылся второй фронт. Уверяю вас, что сделано максимум для смягчения последствий эпидемии, для должной борьбы, максимум для того, чтобы раненые солдаты получали надлежащую медицинскую помощь,а гражданское население- надлежащее обслуживание», - сказал Зейналян.

Он призвал граждан не поддаваться кампании против вакцинации и пройти вакцинацию, поскольку это единственный эффективный способ борьбы с эпидемией.