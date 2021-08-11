Латвия потратит 1,7 млн евро на строительство колючей проволоки на границе с Беларусью

Правительство Латвии одобрило решение о строительстве колючей проволоки на границе с Беларусью за 1,7 миллиона евро.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МВД Латвии.

По расчетам ведомства, дополнительно на строительство приграничной инфраструктуры в 2022 году потребуется 14 миллионов евро, 19 миллионов - в 2023 году и более 6 миллионов - в 2024 году.

После Литвы с проблемой въезда нелегальных мигрантов из Беларуси столкнулась Латвия. Только с 6 по 10 августа задержано 295 человек, а с начала года - 355 человек.

Власти Латвии объявляют об усилении пограничного контроля и привлекают пограничников и армию