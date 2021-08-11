На пост председателя Постоянной комиссии НС по науке и образованию ГД выдвинул Сисака Габриеляна
19:30, 11 Август, 2021
Фракция «Гражданский договор» Национального собрания Республики Армения выдвинула Сисака Габриеляна на должность председателя Постоянной комиссии НС по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту.
Как передает Арменпресс, биографию кандидата представила член фракции "Гражданский договор" Тагуи Казарян.
В ходе дискуссии депутат Князь Гасанов поднял вопрос о нехватке педагогов и учителей родного языка среди национальных меньшинств, попросив обратить внимание на этот вопрос. В ответ Габриелян сказал, что они обязательно поддержат представителей национальных меньшинств в подобных вопросах.
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