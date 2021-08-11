Спикер НС и представители СДПГ обсудили вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в Армении

11 августа председатель НС РА Ален Симонян принял принял членов Социал-демократической партии ''Гнчакян''— председателя Центрального правления Амбика Сарафяна, члена Центрального правления Хачика Кешишяна, председателя правления в Армении Седрака Ачемяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Национального собрания Республики Армения, спикер парламента, приветствуя гостей, подчеркнул участие партии в новом формате сотрудничества между внепарламентскими силами. Ален Симонян высоко оценил сотрудничество с Социал-демократической партией''Гнчакян'', подчеркнув роль последней в армянских общинах Диаспоры.

Согласно источнику, председатель Центрального совета СДПГ Амбик Сарафян, говоря о послевоенной ситуации в Армении и будущем страны, отметил важность деятельности законодательного органа, законов и решений, которые будут приняты в ближайшее время.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в стране. С точки зрения преодоления внешних вызовов ключевым собеседники посчитали единство политических сил, независимо от их разногласий», - сообщает НС РА.

В ходе встречи стороны также коснулись укрепления связей Армения-Диаспора.