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ГД выдвинул кандидатом на пост главы Комиссии НС по территориальному управлению Ваге Галумяна

ГД выдвинул кандидатом на пост главы Комиссии НС по территориальному управлению Ваге Галумяна

Фракция «Гражданский договор» выдвинула Ваге Галумяна кандидатом на пост председателя Постоянной комиссии Национального собрания РА по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране природы. 

Как  передает Арменпресс, биографию Ваге Галумяна представил депутат фракции "Гражданский договор" Сергей Мовсисян.

В Национальном собрании продолжается обсуждение вопроса об избрании председателей постоянных комиссий.

 

 

 


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