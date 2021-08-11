ГД выдвинул кандидатом на пост главы Комиссии НС по территориальному управлению Ваге Галумяна
18:07, 11 Август, 2021
Фракция «Гражданский договор» выдвинула Ваге Галумяна кандидатом на пост председателя Постоянной комиссии Национального собрания РА по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране природы.
Как передает Арменпресс, биографию Ваге Галумяна представил депутат фракции "Гражданский договор" Сергей Мовсисян.
В Национальном собрании продолжается обсуждение вопроса об избрании председателей постоянных комиссий.
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