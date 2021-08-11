Карен Ованнесян назначен начальником Следственного управления Котайкской области

Приказом председателя Следственного комитета Республики Армения Аргишти Кярамяна от 11 августа 2021года, советник юстиции второго класса Карен Ованнесян назначен начальником Следственного управления Котайкскойобласти Следственного комитета Республики Армения.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сообщение, распространенное Следственным комитетом РА, до этого Карен Ованнесянзанимал должность заместителя начальника Следственного управления Ширакской области.