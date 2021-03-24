Анонс мероприятий на 12 августа
17:42, Август 11, 2021
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10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
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«тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1
- 18:34 Минобороны РА представило основные вопросы повестки переговоров министров обороны РА и РФ
- 18:07 ГД выдвинул кандидатом на пост главы Комиссии НС по территориальному управлению Ваге Галумяна
- 17:49 11 августа Национальное собрание РА проведет дополнительное заседание
- 17:42 Анонс мероприятий на 12 августа
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-08-21
- 17:30 Азиатские индексы выросли - 11-08-21
- 17:26 Отношения Армении и России могут перейти на беспрецедентно высокий уровень: министры обороны
- 17:12 Германия приостановила депортацию афганских беженцев
- 17:00 Ваге Даниелян освобожден от занимаемой должности
- 16:24 Польша усиливает границу с Белоруссией из-за наплыва мигрантов
- 16:21 Al Jazeera: число жертв лесных пожаров в Алжире возросло до 65
- 16:14 Абоненты Ucom TV матч СуперкубаУЕФА посмотрят по первым армянским спортивным телеканалам
- 16:09 В Ариндже асфальтируются внутриобщинные улицы, освещаются кварталы
- 15:53 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5352
- 15:47 13-го августа с 16:00 вход на территорию историко-культурного Музея-заповедника «Гарни» будет закрыт
- 15:36 Ученые сообщили о почти вдвое повышающем летальность штамме коронавируса
- 15:30 Сенат Конгресса США одобрил пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год
- 15:23 Уругвай первым в мире признал Геноцид армян: президент Армении поздравил президента Уругвая
- 15:19 Шойгу заявил, что РФ готова содействовать Армении в модернизации ее Вооруженных сил
- 15:01 Азербайджанцы периодически открывают пьяную стрельбу: сигналы ЗПЧ из сел Гегаркуника и Сюника
- 14:54 Шествие, обсуждения, концертная программа: какие мероприятия ожидаются в Международный День молодежи
- 14:35 Число посетивших Грузию в июле иностранцев выросло в пять раз
- 14:26 Юные музыканты из Армении на международных конкурсах удостаивались премий
- 14:24 Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту Земли
- 14:02 В направлении Матагис-Талиш продолжаются поиски останков погибших военнослужащих
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