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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-08-21

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-08-21

ЕРЕВАН, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 августа, курс доллара США вырос на 0.43 драмa и составил 491.07 драм. Курс евро сократился на 0.04 драмa и составил 575.09 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 6.63 драм. Курс британского фунта сократился на 1.52 драмa и составил 678.36 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 27429.39 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 376.06 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 15443.18 драм.


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