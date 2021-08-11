Германия приостановила депортацию афганских беженцев

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер распорядился временно приостановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане, сообщил представитель МВД Стив Альтер.

Аналогичное решение ранее в среду приняли Нидерланды.

"Федеральный министр внутренних дел с учетом развития ситуации с безопасностью принял решение временно приостановить высылку (беженцев) в Афганистан", - написал Альтер в Twitter.

Об этом решении стало известно вскоре после того, как в среду Альтер на брифинге заявлял, что высылка афганских беженцев, которым немецкие власти отказали в убежище, по-прежнему возможна, но решения будут приниматься на индивидуальной основе, в том числе с учетом ситуации в Афганистане, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос принудительной высылки не имеющих права на убежище афганских беженцев активно обсуждается в Евросоюзе и Германии на фоне наступления радикального движения "Талибан"* в Афганистане после начала вывода войск международной коалиции. Шесть стран Евросоюза призвали Еврокомиссию не останавливать депортацию граждан Афганистана, не получивших право находиться на территории ЕС, даже несмотря на наступление движения "Талибана"*.

Как сообщил госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди, помимо него обращение в Еврокомиссию подписали представители Германии, Австрии, Нидерландов, Дании и Греции. Он подчеркнул, что тот факт, что некоторые регионы в Афганистане небезопасны, "не означает, что каждый гражданин государства имеет право на защиту".