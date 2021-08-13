"Ереванский бестселлер": лидируют книги Нарине Абгарян; переводы; июль 2021 г.

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Авторский проект информационного агентства «Арменпресс» "Ереванский бестселлер" представляет десять лучших переведенных произведений искусства на этой неделе. Первая десятка основана на июльских продажах.



Первое место занимает книга Нарине Абгарян «Три яблока упали с неба». Жители небольшого армянского горного села ни о чем не думают: засуха, голод, даже землетрясение. 58-летняя Анатолия, самая молодая из 50 жителей деревни, однажды просыпается с кровотечением. Когда она узнает, что не умирает от маточного кровотечения, она принимает предложение руки и сердца деревенского кузнеца. Вдова, имевшая бездетный первый брак, должна решить, продолжать свою жизнь с Василем или нет. Абгарян представляет горе, верования и обычаи с магическими деталями горного села, показывая свою власть над персонажами. Перевод Наири Хачатрян.



На втором месте - роман Агаты Кристи «И никого не осталось ...». Автор назвала ее самой сложной из своих работ. Тираж около 100 миллионов экземпляров, он считается самым продаваемым детективным романом в мире, одной из самых продаваемых книг в целом. Издано в Великобритании в 1939 году под названием «Десять маленьких блох». Через год он был издан в США под названием «И никого не осталось...», о котором впоследствии стало известно во всем мире. Десять человек, незнакомых друг с другом, на первый взгляд не связанных между собой, оказываются в Солджр Айленде, на острове Солдат, где их ожидает поднос, полный фарфоровых статуй десяти солдат и неразгаданная тайна того, зачем их туда пригласили. Перевод Элизы Саркисян.



На третьем месте книга Нарине Абгарян «Зулали». Эта книга о горьком и счастливом мире людей, которые не замечают времени, не боятся парить и даже находят удовольствие в трагедии. Мир стариков и детей, взрослых и людей, потерявших веру, но не отчаивающихся, раз и навсегда погрузился в то измерение, где обязательно сбудутся мечты. Переводчик: Нарине Гиджларян.



На четвертом месте - аллегорический роман Германа Гессе «Сиддхартха», впервые опубликованный в 1922 году. В нем рассказывается история Сиддхартхи, современного брамина Гаутамы Будды, на пути к самопознанию. Это 9-й роман Гессе, написанный им в лирической манере. Книга была издана в Америке в 1951 году и стала очень популярной в 1960-х годах. Роман Гессен посвятил французскому драматургу, писателю Ромену Роллану. Переводчик - Ашот Алексанян.



Вирджиния Вульф «Миссис Делоуэй» находится на пятом месте. «Миссис Делоуэй» - первый эстетически новаторский роман Вирджинии Вульф, охватывающий всего один день, где уникальный «вулфийский» поток сознания «послевоенной Англии» и, в целом, каждый момент времени представлен субъективным восприятием персонажей. Особенно важны онтологические размышления двух героев. Благородная женщина из парламента готовит и заканчивает свою ежегодную вечеринку, а демобилизованный психически больной совершает самоубийство. Но два героя, никогда не встречавшиеся на невидимом перекрестке времени и пространства, сливаются друг с другом, отождествляются, героиня ощущает на своей коже и живет новым измерением жизни. Перевод с английского Ваге Арсена.



Шестое место занимает одно из лучших произведений бразильского писателя Пауло Коэльо - «Алхимик». Роман - это история о стремлении увидеть мечту, осуществить ее в сочетании с мотивами любви, доброты, сохранения личности, возможностью познакомиться с новой страной и новой культурой. Перевод Анны Марутян.



«Рождественский ангел» Марка Арена находится на седьмом месте. Каждый год на Рождество ангелы спускаются с небес на землю, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь могут только тем, кого они видят. Ангел помогает Кристине, они влюбляются. Перед ангелом стоит дилемма: либо оставить свою великую любовь и вернуться на небеса, либо остаться на земле, чтобы стать обычным смертным... Переводчик: Оганес Айвазян.



На восьмом месте «Звезды виноваты» Джона Грина. Эта проницательная, смелая, смелая и острая книга по-прежнему остается самой амбициозной и душераздирающей работой Джона Грина, в которой великолепно исследуется веселый, захватывающий и трагический процесс жизни и влюбленности. Книга «Звезды виноваты» была названа самой продаваемой книгой в мире в 2014 году рядом авторитетных веб-сайтов и журналов. Переводчик Алина Мирзоян.



«Флайер с воздушным шаром» Халеда Хоссейни находится на девятом месте. Когда-то горы Афганистана были мирными, а столица Кабул была богатой, процветающей и привлекательной. Ежегодных соревнований по полетам на воздушном шаре ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственным шансом завоевать внимание и уважение его отца, Бабая, и он, наконец, победил благодаря жертве своего друга и слуги Хасана. Победа необратимо меняет жизни мальчиков, разделяя их до того момента, когда у Амира "появился шанс снова стать хорошим". Перевод с английского Марии Садоян.



На десятом месте - «Мой отец, этот великан» Шарля Азнавура. Азнавур представляет 16 украшений юмора и воображения, которые полны сюрпризов, драмы и философии счастья. 16 новелл и рассказов, написанных за долгие годы великим шансонье и теперь представленных в одном сборнике. Переводчик: Самвел Гаспарян.



«Ереванский Бестселлер» представила Роза Григорян.



Книги, отмеченные звездочкой, возвращаются в список.



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