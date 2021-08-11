Польша усиливает границу с Белоруссией из-за наплыва мигрантов

Польша предпринимает меры для усиления границы с Белоруссией из-за непрекращающегося потока мигрантов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

"Если речь идет о границе с Белоруссией, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить ее сильнее, чем ранее. Появляются тенденции, которых ранее не наблюдалось, если говорить о переходах границы", – приводит его слова РИА Новости.

По данным польских пограничников, с начала года они задержали более 870 нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию республики из Белоруссии. За весь прошлый год было задержано 122 человека.

В начале июля этого года в Вильнюсе заявили о кратном росте числа нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Литовские власти подтвердили свои слова сравнением этого показателя с аналогичными значениями прошлых лет.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Латвия ввела режим ЧС из-за ситуации с нелегальными мигрантами.