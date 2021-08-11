Абоненты Ucom TV матч СуперкубаУЕФА посмотрят по первым армянским спортивным телеканалам

С сегодняшнего дня все абоненты Ucom TV получат доступ к первым спортивным телеканалам Армянского телевидения - «Vmedia» и «Vmedia+».

Эти телеканалы в режиме реального времени будут транслировать футбольные матчи, баскетбол, теннис, Формулу-1 и ряд других видов спорта, а сегодня вечером футбольные фанаты увидят финальный матч Суперкубка УЕФА «Челси» - «Вильярреал».

«Мы продолжаем делиться хорошими новостями со всеми подписчиками uTV на #UcomSport. Лига Европы УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Юношеская лига УЕФА, Серия А, Ла Лига, Бундеслига - для наших любителей спорта все это уже стало реальностью», - сказал генеральный директор Ucom Арам Хачатрян.

На этих телеканалах можно будет смотреть документальные и художественные фильмы, сериалы о деятелях мирового спорта. Более того, в передачам и фильмах собственного производства этих двух телеканалов будут представлены истории разных спортсменов и любителей спорта.