В Ариндже асфальтируются внутриобщинные улицы, освещаются кварталы

Губернатор Котайка Агарон Саакян в сопровождении исполняющего обязанности главы общины Айка Мкртчяна посетил общину Ариндж, ознакомился с программами государственного субсидирования, а также с различными работами, проводимыми в общине. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает администрация Котайкской области.

Асфальтирование участков внутриобщинной дороги Ариндж завершено в рамках программы, реализуемой на субсидию 2020 года, софинансируемой государством (45% -55%). В целом заасфальтировано около 4,3 км дороги. В настоящее время на указанном участке ведется модернизация сети внешнего освещения в соответствии с программой государственного субсидирования.

В этом году опять же в рамках программы субсидирования будет заасфальтировано столько же дорог.

Были рассмотрены проделанные работы, обсуждены текущие программы, после чего губернатор осмотрел территорию парка, строящегося возле муниципалитета за счет бюджета общины Ариндж (около 26 млн драмов).

По словам главы общины, в рамках программы возводятся аллеи, устанавливаются беседки и скамейки. В парке будет сооружен памятник 9 жителям Аринджа, погибшим в последней арцахской войне.

Завершить работы планируется в августе.

В общине Ариндж губернатор посетил также клуб карате Армении «Чемпионы».

Серёжа Макарян, главный тренер Федерации карате Армении WKF, представил деятельность клуба, отметив, что это олимпийский вид спорта. Клуб готовится к чемпионату Европы среди юношей до 21 года.

Губернатор Агарон Саакян пообещал в рамках своих полномочий содействовать тому, чтобы учащиеся, посещающие этот развивающийся вид спорта, имели максимальные условия для тренировки, рассматривая возможности и в контексте организации спортивных сборов не только в Ариндже, но и в общине Гарни.