13-го августа с 16:00 вход на территорию историко-культурного Музея-заповедника «Гарни» будет закрыт

13 августа в 18:00 Московский классический оркестр (Moscow Classic Ensemble) приглашает на благотворительный концерт «Дети хотят исполнять», который состоится в историко-культурном Музее-заповеднике «Гарни».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Служба по охране исторической среды и историко-культурных Музеев-заповедников.

В исполнении Moscow Classic Ensemble прозвучат известные произведения Арама Хачатуряна, Арно Бабаджаняна, Игоря Стравинского, Антонина Дворжака, Эдварда Грига, Модеста Мусоргского.

В рамках мероприятия будет организована ярмарка-выставка, на которой будут представлены работы молодых художников культурного центра «Терьян», Гадрутского детско-юношеского творческого центра и общественной организации «Деокупация Гадрута».

Будут представлены и наряды известной художницы-дизайнера Лилии Меликян «Будущее прошлого».

На выручку от концерта организаторы мероприятия приобретут музыкальные инструменты для детей из Арцаха, чьи семьи были вынуждены покинуть свои дома в дни 44-дневной войны.

Планируется также оплатить их обучение в музыкальных учебных заведениях, предоставив детям возможность продолжить учебу.