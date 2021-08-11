Уругвай первым в мире признал Геноцид армян: президент Армении поздравил президента Уругвая
Президент республики Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Восточной Республики Уругвай Луису Альберто Лакалье Поу поздравительное послание.
Как передает «Арменпресс», в послании говорится:
«Вековая дружба армянского и уругвайского народов началась с того момента, когда Уругвай с распростертыми объятиями принял армянских беженцев, спасшихся от геноцида.
Братские связи между двумя народами укоренились эмиграцией тысяч армян, которые сыграли большую роль в общественном и экономическом развитии страны.
Уругвай был первым в мире, кто признал Геноцид армян и создал прецедент. Прочные партнерские отношения между нашими странами всегда отличались взаимным доверием и искренним стремлением к их углублению. Большую роль в сотрудничестве Армении и Уругвая имеют и наши соотечественники, проживающие в Уругвае, которые вносят свой неоценимый вклад в дело укрепления и сохранения дружбы между нашими народами».
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