Уругвай первым в мире признал Геноцид армян: президент Армении поздравил президента Уругвая

Президент республики Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил президенту Восточной Республики Уругвай Луису Альберто Лакалье Поу поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

«Вековая дружба армянского и уругвайского народов началась с того момента, когда Уругвай с распростертыми объятиями принял армянских беженцев, спасшихся от геноцида.

Братские связи между двумя народами укоренились эмиграцией тысяч армян, которые сыграли большую роль в общественном и экономическом развитии страны.