Шествие, обсуждения, концертная программа: какие мероприятия ожидаются в Международный День молодежи

12 августа Международный День молодежи в Армении будет ознаменован рядом мероприятий, акцент, как на молодежной столице, будет на Капане.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» начальник Управления молодежной политики, дополнительного и непрерывного образования Министерства образования, науки, культуры и спорта Гоар Мамиконян отметила, что при сотрудничестве министерства, гражданских инициатив и общественных организаций как в Ереване, так и в областях предусмотрены различные мероприятия. Пройдут спортивные мероприятия, выставки, концерты, презентации книг, работы по очистке территорий, обсуждения по волнующим молодежь вопросам, шествие и т. д.

«Мы хотим провести такие мероприятия, которые заинтересуют молодежь, будут озвучены проблемы, стоящие перед ними и государством, и будут намечены решения», - сказала Гоар Мамиконян.

В Ереване, в Центре саморазвития «The LOFT», совместно с министерством будет проведен молодежный сбор-обсуждение.

Директор центра Аревик Амбарцумян отметила, что наблюдается большая активность, уже зарегистрировано более 200 человек.

«Мы выбрали 4 основных направления: конкурентоспособное неформальное образование, наука и инновации, социальная несправедливость и равномерное развитие в областях от вуза до рынка труда и безопасность продовольствия. По каждой теме мы пригласили специалистов, которые путем вопросов и ответов поднимут проблемы и приоритеты сферы», - сказал Аревик Амбарцумян

Гоар Мамиконян сообщила, что на обсуждении будут присутствовать министр образования, науки, культуры, спорта и другие представители ведомства. Они не просто выслушают молодежь, но и выделят поднятые проблемы и вопросы, которые найдут отражение в молодежной стратегии, разработанной министерством.

«В проекте стратегии определены три основные цели. Первая - создание среды, в которой молодые люди смогут самовыражаться и развиваться. Вторая - сотрудничество с неправительственными организациями. Третья - ориентация на молодых людей с ограниченными возможностями. Мы имеем в виду не только группы молодых людей с ограниченными возможностями, но и молодых людей, живущих и работающих в отдаленных общинах, у которых мало возможностей приезжать и участвовать в различных мероприятиях», - добавила представитель министерства.