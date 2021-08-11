Число посетивших Грузию в июле иностранцев выросло в пять раз

Число визитов международных путешественников в Грузию в июле выросло на 435% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрации туризма.

Всего в июле международные путешественники осуществили в Грузию 259,6 тысячи визитов, из которых 176,3 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 403,7%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Общее число визитов в период с января по июль составило 745,7 тысячи, что на 50,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Наибольшее число визитов в Грузию в июле осуществили граждане Турции, России, Украины, Армении и Израиля.