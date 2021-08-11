Юные музыканты из Армении на международных конкурсах удостаивались премий

На Международном конкурсе пианистов «Citta di San Dona di Piave», состоявшемся в Италии 2 августа юный пианист из Армении, Айк Джулакян занял первое место. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, в международном конкурсе приняли участие 236 пианистов из 34 стран. В составе жюри конкурса были известные музыканты Джузеппе Дастато (Испания), Роберто Джордано (Италия), Синь Ван (Китай / Германия), Альберто Нозе (Италия). Жюри возглавлял президент конкурса Михаил Марков (Россия / Нидерланды).

Айк Джулакян учится в художественной школе им Г. Будагяна (педагог Изабелла Паронян). Он участник целевой программы развития талантов «Старт».

В последнем квартале Айк Джулакян первое место занял и на Международном конкурсе «Музыкальный Олимп» в Одессе, а также второе место на Международном конкурсе «Медичи» в Великобритании.

Участники программы развития талантов «Старт» в разные времена на международных соревнованиях добивались серьезных успехов. Элен Хачикян (фортепиано, Средняя музыкальная профессиональная школа им. П.И. Чайковского, преподаватель: Сергей Кечек) - I премия на конкурсе «May Music Cup» Казахстан, Астана, Мари Шарбатян (фортепиано, Средняя музыкальная профессиональная школа им. П. И. Чайковского, преподаватель: Армен Бабаханян) - I премия (Международный конкурс пианистов Elevato, Берн, Швейцария), I I премия (Международный конкурс имени Шопена, Хартфорд, США), Алекс Григорян (виолончель, Музыкальная школа имени Джрбашяна, педагог: Тируи Саркисян) - I премия (Международный конкурс Медичи, номинация «Молодые таланты», Великобритания). Лиана Улиханян (виолончель, Среднее музыкальное профессиональное училище им. П. Чайковского, педагог: Армине Аветисян) I премия (в категории юных талантов на международном конкурсе «Медичи», Великобритания), Давид Бабаян (скрипка, Средняя музыкальная профессиональная школа им. П. И. Чайковского, педагог Александр Косемян) - I премия (Международный конкурс Muse, Греция).