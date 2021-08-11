В направлении Матагис-Талиш продолжаются поиски останков погибших военнослужащих
14:02, 11 Август, 2021
Поиски останков погибших и считающихся без вести пропавшими военнослужащих продолжаются одним спасательным отрядом в северо-восточной части Мартакертского района в направлении Матагис-Талиш.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.
Государственная служба по ЧС дополнительную информацию о результатах поисков предоставит позже.
После завершения военных действий на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, обнаружены и уже опознаны останки 1 634 погибших.
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