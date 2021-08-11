В направлении Матагис-Талиш продолжаются поиски останков погибших военнослужащих

Поиски останков погибших и считающихся без вести пропавшими военнослужащих продолжаются одним спасательным отрядом в северо-восточной части Мартакертского района в направлении Матагис-Талиш.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

Государственная служба по ЧС дополнительную информацию о результатах поисков предоставит позже.

После завершения военных действий на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, обнаружены и уже опознаны останки 1 634 погибших.