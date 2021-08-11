СМИ: сотни афганских силовиков сдались талибам

Сотни сотрудников сил безопасности Афганистана сдались боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на местного чиновника,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня утром сотни солдат, полицейских и членов сил сопротивления, которые находились в аэропорту [провинции Кундуз], сдались талибам со всем своим снаряжением", - рассказал AFP член совета провинции.

Как сообщило в среду афганское агентство Пажвок со ссылкой на высокопоставленных чиновников, талибы контролируют центры семи из девяти северных провинций страны. У правительственных сил остались Мазари-Шариф и Меймене - центры провинций Балх и Фарьяб соответственно.