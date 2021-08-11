В Арцахе в результате взрыва кассетной бомбы ранены трое саперов

По предварительным данным 11 августа при проведении инженерных исследований на территории общины Нор Шен Мартунинского района Республики Арцах в результате взрыва кассетной бомбы ранения получили саперы Фонда «Центр гуманитарного разминирования». Как сообщает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

Согласно сообщению ГСЧС, двое саперов на машине скорой помощи с различной степенью телесных повреждений были доставлены в Республиканский медицинский центр, состояние их здоровья удовлетворительное.

Один из саперов был доставлен в Мартунинское областное медицинское объединение. Он в критическом состоянии.

Дополнительную информацию ГСЧС предоставит позже.