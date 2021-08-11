Геворг Алексанян откажется от судейской квалификации международного класса

Тренер сборной Армении по греко-римской борьбе, судья международной категории Геворг Алексанян откажется от судейской книжки международного класса.

Об этом Геворг Алексанян сообщил на встрече с журналистами в пресс-центре «Арменпресс». «После стольких лет судейства я принял решение вернуть судейскую книжку Международной федерации борьбы. Я отказываюсь от звания судьи международного класса и продолжения пути с судейским руководством такого рода. Это мое решение, я его еще не обсуждал с Федерацией, с НОК и с министерством», - заявил Геворг Алексанян. Он, таким образом, заявляет свой протест против несправедливого судейства в отношении членов сборной по греко-римской борьбе на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Помимо Олимпийских игр Геворг Алексанян был в судействе и на чемпионатах мира и Европы.