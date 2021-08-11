В пограничных войсках СНБ Армении состоялась торжественная церемония принесения присяги новобранцев

В N-ской войсковой части пограничных войск Службы национальной безопасности Республики Армения состоялась торжественная церемония приведения к присяге новобранцев. Как передает «Арменпресс», СНБ РА сообщает, в мероприятии приняли участие заместитель директора СНБ РА, генерал-майор Арам Акопян, командующий пограничными войсками, начальник первого заместителя командующего пограничными войсками полковник Арман Маралчян, председатель Союза ветеранов Вооруженных сил полковник Арман Гаспарян, Овсеп Карапетян, представители региональных подразделений Службы национальной безопасности РА и другие.

Торжественная церемония началась под звуки гимна Республики Армения, после минутой молчания, объявленной командующим Пограничными войсками Службы национальной безопасности Республики Армения полковником Арманом Маралчяном, в память о пограничниках, вечно прославивших Родину. Потом прошел торжественный парад, призывники исполнили гимн пограничных войск СНБ РА.

Основная часть мероприятия - торжественная церемония приведения к присяге - прошла на военной базе под военным флагом. Призывники зачитали текст военной присяги и подписали его в установленном порядке. Высоко оценив патриотическую миссию Вооруженных сил по защите Отечества, новобранцы заверили, что они прибыли для продолжения священного дела старшего поколения и готовы любой ценой защитить Родину. Они поклялись перед своими командирами и родными с полной самоотдачей, гордо и беззаветно служить Родине, достойно защищать ее границы, безоговорочно исполнять приказы начальства, делать все необходимое для обеспечения безопасности государственной границы.

На торжественной церемонии выступили высшие офицерские чины и родные призывников.

Командующий Пограничными войсками СНБ РА полковник Арман Маралчян, поздравив призывников со знаменательным днем, пожелал им мирной и безопасной службы и призвал строго соблюдать правила безопасности. «Дорогие новобранцы, сегодня один из важнейших дней в вашей жизни, потому что вы с честью поклялись продолжать благородное дело наших героев, поклялись быть гарантом неприкосновенности Родины, поклялись встать живой стеной перед врагами родины».

Командир, обращаясь к родителям призывников, выразил желание, чтобы их сыновья, отдав свой долг Родине, через за два года, вернулись бы в свои дома и строили бы Родину. «И хочу заверить вас, что в течение этих двух лет ваши сыновья будут под нашей опекой, с честью и гордостью будут носить форму пограничника».

По окончании церемонии служащие пограничных войск встретились с призывниками и с их родителями.