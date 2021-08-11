В Парламенте напряженная ситуация: в зале заседаний сотрудники Службы безопасности

В Национальном собрании напряженная ситуация, для наведения порядка в зал заседаний вошли сотрудники Службы безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», ситуация в Парламенте обострилась после выступления вице-спикера НС Ишхана Сагателяна. С высокой трибуны Национального собрания должен был выступить руководитель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян, однако оппозиционные деятели начали выкрикивать со своих мест.

Председатель НС депутатам фракции «Айастан» Агнессе Хамоян и Армену Рустамяну объявил предупреждение.

Депутат от фракции «Айастан» Армен Рустамян продолжил говорить с места, после чего депутаты фракции «Гражданский договор» также начали выкрикивать со своих мест.

Ален Симонян призвал депутатов от власти не подниматься со своих мест.

«Я приглашаю сотрудников Службы безопасности. Прошу в зале соблюдать порядок», - сказал председатель НС.

Ален Симонян поручил отключить прямой эфир.