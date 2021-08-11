Началась активная фаза российско-китайских учений

Российские и китайские военные на полигоне на севере центральной части КНР приступили к практическим действиям в ходе совместного оперативно-стратегического учения "Сибу/Взаимодействие-2021".

"Военные двух стран осуществили развёртывание сил совместной группировки в заданном районе, организовали ведение разведки с целью выявления укреплённых пунктов условного противника, а также отработали отдельные эпизоды активной части учения, которая включает, в том числе и проведение наземно-воздушной антитеррористической операции", - сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) в среду.

Маневры проходят полигоне "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Учения, на которые Россия направила несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ, продлятся до 13 августа. В ВВО сообщили, что в ходе учения российские военные используют бронетехнику китайской армии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В ходе подготовки к совместному учению военнослужащие двух стран провели совместные тренировки по вождению боевых машин и танков сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая и выполнили артиллерийскую стрельбу по целям, имитирующим артиллерийские орудия и укреплённые огневые точки условного противника", - сообщили в пресс-службе ВВО.

Ранее пресс-служба ВВО сообщила, что в российско-китайских маневрах примут участие около 13 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники.

Как сообщал "Интерфакс", на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области с 1 по 13 августа проходит российско-индийское учение сухопутных войск "Индра-2021".