В Армении подтвержден 391 новый случай заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 11 августа в Армении всего подтверждено 233 001 случаев заражения COVID-19, 221 729 заболевших вылечились, есть 4 664 летальных исходов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 479 пациентов. Всего проведено 1 409 091 тестов.

За последние сутки проведено 6 425 тестов. Подтвержден 391 новый случай заражения COVID-19. 139 заболевших вылечились, есть 6 летальных исходов.

Зарегистрирован 1 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Таких случаев - 1 129.