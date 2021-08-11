СМИ: талибы захватили административный центр провинции Бадахшан на севере Афганистана

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили административный центр провинции Бадахшан - город Файзабад на севере Афганистана. Как сообщило в среду афганское агентство Pajhwok со ссылкой на высокопоставленных чиновников, талибы контролируют центры семи из девяти северных провинций страны. У правительственных сил остались Мазари-Шариф и Меймене - центры провинций Балх и Фарьяб соответственно.

В провинции Бадахшан под власть движения "Талибан" перешли 25 из 27 районов, отмечает агентство. Из Файзабада правительственные силы отошли после нескольких дней ожесточенных боев, поскольку им не была оказана запрошенная поддержка с воздуха, туда не были направлены подкрепления. Также во вторник талибы вошли в города Фарах и Пули-Хумри - административные центры провинций Фарах и Баглан. Тяжелые бои продолжаются в провинциях Кандагар и Гильменд на юге Афганистана, передает Pajhwok,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вместе с тем, по последним сообщениям агентства Хама Пресс, правительственная армия выбила талибов из захваченных ими провинций Бадахшан и Баглан. Агентство сообщает также, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший вице-президент маршал Абдул-Рашид Дустум прибыли в Мазари-Шариф для организации отпора талибам.

14 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений.