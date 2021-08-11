В программе Международного фестиваля «Фреско» этого года мероприятия, посвященные героям

С 14 по 29 августа в Армении пройдет VIII Международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов «Фреско», цель которого - посредством духовного и культурного диалога способствовать распространению гуманитарных ценностей.

Как передает «Арменпресс», из офиса фестиваля сообщают, что открытие фестиваля в этом году ознаменуется концертом Государственного ансамбля песни и танца Армении им. Татула Алтуняна в селе Бердаван Тавушской области.

С 17 по 19 августа состоятся просмотры и обсуждения фильмов, которые включены в рамки программ «Детская программа» и «Международные фестивальные дни».

В этом году фестиваль получил более 4 000 заявок из 120 стран, конкурсную программу прошли 83 фильма из 41 страны.

Торжественное открытие ереванской программы состоится 20 августа на площади у церкви Св. Анны и Катогике на улице Абовяна.

«Фреско» примет известных международных кинодеятелей и деятелей искусства, которые вносят большой вклад в общественную и культурную жизнь.

В этом году фестиваль разработал серию широкомасштабных концертов под хештегом # FrescoLive.

Составляя программу на 2021 год, организаторы учли послевоенную ситуацию в стране, и вся программа насыщена воодушевляющими мероприятиями, укрепляющими, мотивирующими дух и веру общества, возвеличивающими воинов, героев, отдавших свою жизнь за Родину.

Международный кинофестиваль «Фреско» проводится при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, с благословения и при содействии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.