В программе Международного фестиваля «Фреско» этого года мероприятия, посвященные героям
С 14 по 29 августа в Армении пройдет VIII Международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов «Фреско», цель которого - посредством духовного и культурного диалога способствовать распространению гуманитарных ценностей.
Как передает «Арменпресс», из офиса фестиваля сообщают, что открытие фестиваля в этом году ознаменуется концертом Государственного ансамбля песни и танца Армении им. Татула Алтуняна в селе Бердаван Тавушской области.
С 17 по 19 августа состоятся просмотры и обсуждения фильмов, которые включены в рамки программ «Детская программа» и «Международные фестивальные дни».
В этом году фестиваль получил более 4 000 заявок из 120 стран, конкурсную программу прошли 83 фильма из 41 страны.
Торжественное открытие ереванской программы состоится 20 августа на площади у церкви Св. Анны и Катогике на улице Абовяна.
«Фреско» примет известных международных кинодеятелей и деятелей искусства, которые вносят большой вклад в общественную и культурную жизнь.
В этом году фестиваль разработал серию широкомасштабных концертов под хештегом # FrescoLive.
Составляя программу на 2021 год, организаторы учли послевоенную ситуацию в стране, и вся программа насыщена воодушевляющими мероприятиями, укрепляющими, мотивирующими дух и веру общества, возвеличивающими воинов, героев, отдавших свою жизнь за Родину.
Международный кинофестиваль «Фреско» проводится при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, с благословения и при содействии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
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