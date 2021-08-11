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В городе Нор Аджн и в части села Нор Гехи временно будет прекращена подача газа

В городе Нор Аджн и в части села Нор Гехи временно будет прекращена подача газа

Для проведения плановых работ 12 августа с 10:00 до 18:00 временно будет прекращено газоснабжение потребителей части села Нор Геги и города Нор Аджн Котайкской области.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».


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