В городе Нор Аджн и в части села Нор Гехи временно будет прекращена подача газа
Для проведения плановых работ 12 августа с 10:00 до 18:00 временно будет прекращено газоснабжение потребителей части села Нор Геги и города Нор Аджн Котайкской области.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
15:50, 05.08.2021
«тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1
- 11:40 СМИ: талибы захватили административный центр провинции Бадахшан на севере Афганистана
- 11:09 Командование российского миротворческого контингента расследует подробности перестрелки близ Шуши
- 10:56 Азербайджан в направлении боевых позиций Армии обороны Арцаха применил БПЛА
- 10:48 В программе Международного фестиваля «Фреско» этого года мероприятия, посвященные героям
- 10:30 В городе Нор Аджн и в части села Нор Гехи временно будет прекращена подача газа
- 10:26 Лесной пожар в Калифорнии уничтожил или повредил более 950 зданий с середины июля
- 10:25 Я полон решимости, сделать для клуба что-то особенное: Месси
- 10:08 Я жду нашей встречи: премьер-министр Польши поздравил Никола Пашиняна
- 09:59 Национальное собрание продолжает работу первой сессии
- 09:58 Чешская Республика полностью поддерживает Ваши усилия: премьер Чехии поздравил Никола Пашиняна
- 09:57 WP: военные США считают, что талибы могут взять Кабул в течение одного-трех месяцев
- 09:49 Владимир Евсеев уверен, что российские миротворцы останутся в Арцахе на долгое время
- 09:30 Колоритное строение, рукописи: Дом-музей Серо Ханзадяна - одна из визитных карточек Гориса
- 08:55 Европейские индексы выросли - 10-08-21
- 08:54 Американские индексы - 10-08-21
- 08:54 Цены на цветные металлы - 10-08-21
- 08:52 Цены на драгоценные металлы - 10-08-21
- 08:51 Цены на нефть выросли - 10-08-21
- 10.08-21:32 Нужно должным образом использовать механизмы, существующие в ОДКБ: премьер РА принял Станислава Зася
- 10.08-20:47 В лесопарке «Джрвеж» вспыхнул пожар. Объявлена сложность №2
- 10.08-20:34 Евросоюз усиливает поддержку ускорения вакцинации в странах Восточного партнерства
- 10.08-20:28 Фракции «Айастан» и «Честь имею» оспорят в КС избрание Алена Симоняна на пост спикера НС
- 10.08-20:08 Amnesty International призывает Байдена снять обвинения против основателя WikiLeaks Ассанжа
- 10.08-19:59 Готовы сотрудничать с Вами во всех сферах: в Диаспоре и на Родине: делегация СДП Гнчакян - Пашиняну
- 10.08-19:16 Иранский генерал заявил, что страна готова полностью защищать свои границы
20:13, 05.08.2021
Просмотрели 1527 раз Министр обороны приказал уничтожать азербайджанских военнослужащих, пытающихся перейти границу РА
18:09, 04.08.2021
Просмотрели 1455 раз Мери Акопян назначена заместителем министра внутренних дел Украины
17:07, 07.08.2021
Просмотрели 1278 раз Ирак приостанавливает все рейсыв Беларусь
17:32, 07.08.2021
Просмотрели 1035 раз Взрыв в Гюмри: погибли молодые супруги
17:48, 06.08.2021
Просмотрели 1018 раз В приграничной зоне Грузия-Армения зафиксировано землетрясение