Лесной пожар в Калифорнии уничтожил или повредил более 950 зданий с середины июля

Лесной пожар "Дикси" в штате Калифорния с середины июля уничтожил или повредил 954 строения. Об этом во вторник сообщило пожарное управление штата.

По его сведением, огонь полностью уничтожил 893 здания, еще 61 постройке нанесен ущерб.

"Дикси" почти за четыре недели охватил 487 тыс. акров (197 тыс. гектаров) леса, стал самым большим отдельным очагом возгорания в Калифорнии и вторым самым обширным лесным пожаром в штате за все время наблюдений. Сейчас он уступает лишь комплексному пожару, бушевавшему в августе прошлого года. В настоящее время пожарным удалось локализовать лишь 25% очага возгорания,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным телеканала CNN, под угрозой находятся порядка 16 тыс. строений. Всего в штате зафиксировано 11 крупных очагов лесных пожаров, их тушением занимаются 9 600 человек, власти Калифорнии предписали эвакуироваться 12 тыс. жителей.

Метеорологи не ожидают дождей на этой неделе, однако порывы ветра, которые на прошлой неделе способствовали быстрому распространению огня, стихнут. Ожидается, что лесные пожары окажут негативное влияние на 16 штатов, в частности ухудшится качество воздуха, жители затронутых территорий будут наблюдать дымку и чувствовать запах гари.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, всего за год в США зафиксировано более 37 тыс. пожаров, которые уничтожили 1,77 млн гектаров леса. С огнем по всей стране борются почти 26 тыс. пожарных.