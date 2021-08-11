Я полон решимости, сделать для клуба что-то особенное: Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его новый клуб, ПСЖ, соответствует его футбольным амбициям.

«Я счастлив, начать новую страницу в своей футбольной карьере. Я знаю, какие здесь талантливые игроки, и какой тренерский штаб. Я полон решимости, сделать для клуба что-то особенное. «Я с нетерпением жду выхода на поле», - как передает «Арменпресс», слова Месси процитировала пресс-служба клуба.

На протяжении всей своей карьеры Лионель Месси играл за каталонскую «Барселону». В составе «Барселоны» он 10 раз становился чемпионом Испании, 8 раз выигрывал Суперкубок, 4 раза - Лигу чемпионов и 3 раза Суперкубок УЕФА. Месси выигрывал Золотой мяч рекордные 6 раз.

В составе сборной Аргентины Месси провел 151 матч, в которых забил 76 мячей. В 2021 году в составе сборной Аргентины он выиграл Кубок Америки.