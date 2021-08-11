Я жду нашей встречи: премьер-министр Польши поздравил Никола Пашиняна

Председатель Совета Министров Республики Польша Матеуш Моравецкий в связи с назначением на пост премьер-министра Республики Армения направил Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, опубликованном правительством, говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр, примите мои поздравления и наилучшие пожелания успеха на этой почетной должности.

В этой сложной ситуации, когда безопасность региона находится под угрозой, очень важно сохранить мира, а также и возможность продолжения демократических реформ, инициированных Вашим правительством.

В этом процессе важно проводить активную деятельность по расширению двустороннего сотрудничества с Европейским союзом, основываясь на подписанном Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), а также на программах Восточного партнерства. Эти инструменты предоставляют широкие возможности как для европейского сообщества в целом, так и для установления политических и экономических отношений с отдельными государствами-членами ЕС, включая и Польшу.

Республику Польша и Республику Армения объединяют многовековая дружба и сотрудничество. Уверен, что наши отношения и дальше будут развиваться и укрепляться.

Желаю Вам больших успехов и с нетерпением жду нашей встречи в удобное время».