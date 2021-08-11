Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

Национальное собрание продолжает работу первой сессии

Национальное собрание продолжает работу первой сессии

В Национальном собрании Армении продолжается заседание первой сессии Парламента 8-го созыва.

Как передает «Арменпресс», депутаты продолжат обсуждение кандидатур на посты председателей комиссий.

На заседании 11 августа депутаты продолжат обсуждение вопроса избрания председателя постоянной комиссии НС по внешним связям. Правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула на эту должность Эдуарда Агаджаняна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]