Национальное собрание продолжает работу первой сессии

В Национальном собрании Армении продолжается заседание первой сессии Парламента 8-го созыва.

Как передает «Арменпресс», депутаты продолжат обсуждение кандидатур на посты председателей комиссий.

На заседании 11 августа депутаты продолжат обсуждение вопроса избрания председателя постоянной комиссии НС по внешним связям. Правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула на эту должность Эдуарда Агаджаняна.