Чешская Республика полностью поддерживает Ваши усилия: премьер Чехии поздравил Никола Пашиняна
Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш в связи с назначением на пост премьер-министра Республики Армения направил Николу Пашиняну поздравительное послание.
Как передает «Арменпресс», в послании говорится:
«Ваше Превосходительство, позвольте со всей искренностью поздравить Вас с переназначением на должность премьер-министра Республики Армения.
Я высоко ценю существующие между нашими странами дружественные отношения и верю, что они продолжат развиваться во всех сферах, представляющих взаимный интерес, во благо наших двух народов.
Хочу заверить Вас, что Чешская Республика полностью поддерживает Ваши усилия, направленные на укрепление в Армении демократических принципов и институтов и готова продолжать делиться своим опытом на пути этих реформ.
Ваше превосходительство, хочу пожелать Вам всяческих успехов в Вашей ответственной работе и ожидаю нашего дальнейшего сотрудничества».
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