Чешская Республика полностью поддерживает Ваши усилия: премьер Чехии поздравил Никола Пашиняна

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш в связи с назначением на пост премьер-министра Республики Армения направил Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

«Ваше Превосходительство, позвольте со всей искренностью поздравить Вас с переназначением на должность премьер-министра Республики Армения.

Я высоко ценю существующие между нашими странами дружественные отношения и верю, что они продолжат развиваться во всех сферах, представляющих взаимный интерес, во благо наших двух народов.

Хочу заверить Вас, что Чешская Республика полностью поддерживает Ваши усилия, направленные на укрепление в Армении демократических принципов и институтов и готова продолжать делиться своим опытом на пути этих реформ.

Ваше превосходительство, хочу пожелать Вам всяческих успехов в Вашей ответственной работе и ожидаю нашего дальнейшего сотрудничества».