Владимир Евсеев уверен, что российские миротворцы останутся в Арцахе на долгое время

Владимир Евсеев, начальник Отдела евразийской интеграции Института развития СНГ при Шанхайской организации сотрудничества, военный эксперт, считает, что Россия не покинет Арцах после истечения пятилетнего срока, предусмотренного трехсторонним заявлением.

В беседе с «Арменпресс», касаясь вопроса, покинут ли российские миротворческие войска Арцах или продлят свою миссию по истечении 5-летнего срока, предусмотренного трехсторонним заявлением, Владимир Евсеев отметил, что Россия не собирается покидать Арцах, иначе она не послала бы туда миротворцев. «Россия имеет большой опыт проведения миротворческих операций в Абхазии, в Южной Осетии, в Таджикистане и в Приднестровье. Россия размещая миротворцев, никогда не выводила их так быстро», - сказал Евсеев.

Военный эксперт напомнил, что у российских миротворцев есть мандат на пребывание в Нагорном Карабахе не менее 4,5 лет, в течение которых ситуация может существенно измениться.

«Вы, наверное, знаете, что стоимость добычи углеводов в Азербайджане значительно растет, потому что в первую очередь истощаются запасы нефти. Что касается запасов газа, в основном за счет конденсации, то в год поставляется всего 33 миллиарда кубометров газа, это всего лишь одна труба газа. Это все, что Азербайджан может дать за один год. Американские компании покинули Азербайджан, оставив там только британскую «Бритиш петролеум», в основном по политическим причинам. И за 4,5 года многое может измениться. Россия однозначно не собирается выводить своих миротворцев по истечении этого срока. К этому времени часть граждан Республики Арцах может получить гражданство Российской Федерации. Ситуация может быть чем-то похожа на ситуацию в Приднестровье, где есть и российские граждане. Россия находится там, чтобы обеспечить безопасность своих граждан», - сказал Владимир Евсеев, военный эксперт по региональным развитиям.

4 августа на встрече с жителями Мартакерта президент Республики Арцах Араик Арутюнян сказал, что ситуация в регионе такова, что Арцах в одиночку не может обеспечить его безопасность. В этом контексте он подчеркнул, что присутствие российских войск в Арцахе должно быть не временным, а постоянным.

В четвертом пункте трехстороннего заявления, принятого лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года отмечено: «Продолжительность пребывания миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе составляет 5 лет с автоматическим продлением на последующие 5 лет, если ни одна из сторон за 6 месяцев до истечения срока не заявит о намерении прекратить применение данного положения».

Арам Саргсян