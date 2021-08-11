Колоритное строение, рукописи: Дом-музей Серо Ханзадяна - одна из визитных карточек Гориса

Побывать в Горисе и не увидеть Дом-музей Серо Ханзадяна, означает что-то оставить незавершенным, так как Ханзадян построил свой дом в таком месте, откуда виден весь Горис со своей чудесной природой и колоритными домами с красными крышами, напоминающими Швейцарию.

Дом Серо Ханзадяна, который писатель построил в 70-х годах в родном Горисе, стал Домом-музеем в 2008 году.

Ханзадян построил дом на основе фундамента их семейного старого дома, претворив в жизнь завет матери, Вардануш Ханзадян.

«Я построил свой дом на одном из наших холмов. Для него я использовал камни наших обрушившихся арок и стен, на которых сохранились следы веков. Я построил его в стиле и в форме нашего головного дома, сплел купол с краем нашей Красной Часовни. Наши люди из-под завалов достали богато разукрашенный наш языческий очаг и положили его камни под арку моего нового дома. Они принесли частичку огня нашего древнего очага, и снова зажгли ее в очаге, на камне которого все еще цветет луч солнца, вырезанный руками моего предка - жреца. Мы нашли и пропавший источник. Возле ворот, на обочине дороги, мы сделали источник-хачкар. Из каменной чаши источника вода зажурчала голосом моей матери: «Доброе утро».

Так начинается история дома Серо Ханзадяна, строительство которого началось в 70-х годах и закончилось в июне 1981 года. В сентябре 2008 года он стал Домом-музеем. 7 июля 2018 года в рамках программы провозглашения Гориса культурной столицей стран СНГ в отреставрированном Доме-музее великого писателя открылась новая выставка.

Здесь хранятся не только личные вещи писателя, материалы, отражающие литературную и общественную деятельность, но и экспонаты, отражающие жизнь и жизнь писателя. За последние два года музей был пополнен личными предметами и экспонатами.

В Доме-музее Серо Ханзадяна представлены рукописи его неопубликованных произведений, письма, личные подарки, книги. В музее экспонировались иллюстрации Эдуарда Исабекяна к историческому роману Ханзадяна «Мхитар Спарапет». Свое место на стенах музея нашли и картины сына Ханзадяна, Арарата Ханзадяна, на одной из которых он изобразил своего отца. Она завершает полный образ музея.

В музее есть и библиотека, которая регулярно пополняется новыми произведениями. Они используются школьниками общины, а также в образовательных программах, реализуемых в музее.

В музее регулярно проходят литературные дискуссии и мероприятия. В рамках образовательных программ музей сотрудничает со школами общины и с другими музеями.

Вход в Дом-музей Серо Ханзадяна свободный.

Гаяне Габоян