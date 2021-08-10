Нужно должным образом использовать механизмы, существующие в ОДКБ: премьер РА принял Станислава Зася

Премьер-министр Никол Пашинян принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, Никол Пашинян приветствовал визит господина Зася в Армению и отметил: “Мы высоко ценим свое членство в ОДКБ. ОДКБ является одним из ключевых элементов системы безопасности Республики Армения. У ОДКБ довольно широкая зона ответственности. И, к сожалению, во многих местах напряжение нарастает. И поэтому мы очень серьезно готовимся к нашему председательству в Организации не только в связи с вызовами, которые появились у нас в последнее время в плане безопасности Республики Армения, но и в более широком смысле.

Думаю, те вызовы, которые сейчас появились в зоне ответственности ОДКБ, мы должны с честью преодолеть и решать вопросы. Конечно, хочу обратить наше внимание на то, что ОДКБ - это, в первую очередь, организация, которая решает вопросы политическими методами.

Конечно, это военно-политическая организация, но, прежде всего, и уставом это предусмотрено и другими нормативными документами, нужно приложить максимум усилий, чтобы все ситуации, разногласия и вызовы, которые появляются в зоне ответственности ОДКБ, решить политическими методами.

И я думаю, что у организации есть большие возможности, чтобы решить политическими методами возникшие проблемы. Нужно, чтобы Организация и мы проявили определенную решительность по этим вопросам. Конечно, есть также очень конкретные механизмы действия в конкретных ситуациях.

Вы знаете, что, к сожалению, уже в течение 2-3 месяцев на границе Армении мы имеем кризисную ситуацию, которая содержит конкретную угрозу безопасности Республики Армения. К сожалению, вооруженные силы Азербайджана уже несколько месяцев незаконно находятся на нашей территории. Конечно, много обсуждается реакция ОДКБ на эту ситуацию.

Должен сказать, что фактически впервые в ОДКБ мы сталкиваемся с такой конкретной ситуацией, и я думаю, что мы должны очень внимательно изучить эту ситуацию, чтобы в дальнейшем повысить эффективность механизмов ОДКБ. Думаю, в этом контексте Ваш визит также очень важен. В этом контексте мы также очень серьезно относимся к нашему председательству и готовимся к нему.

В этой ситуации для нас очень важно найти политическое решение существующих проблем. Для этого есть все возможности. Нужно, чтобы мы должным образом использовали те механизмы, которые существуют в ОДКБ.

С другой стороны, должен сказать, что позиция Республики Армения конструктивная в плане региональной повестки дня. Республика Армения, конечно же, привержена реализации договоренностей, которые зафиксированы в заявлениях от 9 ноября и 11 января. Для нас очень важно создать необходимые условия и прийти к конкретным решениям по вопросу открытия региональных транспортных коммуникаций.

Для нас очень важно, чтобы мы реально начали процесс демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Конечно, для этого нужно создать конкретные условия. И мы очень тесно работаем над этим и в рамках ОДКБ и, конечно, в трехстороннем формате с Российской Федерацией. Я надеюсь и уверен, что действительно есть все возможности для решения этой кризисной ситуации, которая возникла на армяно-азербайджанской границе, на участке Сотк-Хознавар, политическими методами.

Надеюсь, что в рамках ОДКБ нам удастся прийти к конкретным решениям, в частности, по поводу мониторинга ситуации. Думаю, что это вопрос, по которому нужно принимать конкретные решения и работать над конкретными механизмами”.

Премьер-министр добавил, что есть очень много тем для обсуждения, выразив уверенность, что удастся все эти вопросы обсудить и прийти к конкретным выводам.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил: “Уважаемый Никол Воваевич. Искренне рад Вас видеть. В последний раз мы встречались с Вами в феврале прошлого года. Если честно, такое ощущение, что это уже в другой жизни было, столько событий произошло за эти полтора года после той встречи. Через полторы недели после той встречи началась пандемия, был введен локдаун, а потом те испытания, через которые пришлось пройти Армении - война, жертвы.

Ведь мы тогда даже не предполагали, что это впереди нас ожидает - такие тяжелейшие испытания, депрессия в обществе. Последнее событие, которое произошло в общественно-политической жизни Армении - это парламентские выборы, и я, пользуясь случаем, хочу Вас поздравить с победой на этих выборах.

Конечно, мы с тревогой наблюдали, была такая жесткая политическая борьба, но, слава Богу, все прошло мирно, нормально, и это ни у кого не вызывает сомнений, это очень важно. Важно для построения нормальной жизни в стране. Я очень рад, что жизнь начинает налаживаться, меняется настроение людей.

Наверное, правильно было принято решение переломить ситуацию этими выборами, дать возможность высказаться людям. Радует, что экономика живет и неплохо развивается. Т.е. два таких базовых условия для того, чтобы страна развивалась, они есть.

Конечно, проблем хватает. Вы правильно заметили, и не только здесь. Если ОДКБ мы обсуждаем, то, к сожалению, и по другим направлениям, в других регионах зоны ответственности ОДКБ. Ситуация за этот год не улучшилась. Это и афганское направление - Таджикистан-Афганистан. Вы прекрасно знаете, что там происходит.

К сожалению, завершился вывод американских и натовских войск из Афганистана, ситуация начала кардинально и очень быстро ухудшаться. Этого никто не ожидал. Там были случаи перехода границы с той стороны Таджикистана и военнослужащих, и беженцев, пока это не носит массового характера, ситуация контролируется и пограничниками Таджикистана, и военными, но есть очень серьезная озабоченность по этому региону.

Вы помните, в этом году был конфликт на таджикско-кыргызской границе, к сожалению, там люди погибли, несколько десятков человек, и дети в том числе. Слава Богу, там удалось нормализовать ситуацию благодаря волевым усилиям двух президентов, но ситуация там сохраняется тяжелая. Там есть спорные вопросы, связанные с анклавами, которые вызывают напряженность и столкновения.

На западном направлении, в родной моей Беларуси тоже ситуация, не сказал бы, что существенно улучшилась. Она несколько стабилизировалась, но тем не менее там общественно-политический кризис не преодолен. Давление со стороны Запада на власти усиливается, и буквально сегодня объявлено о введении очень серьезных санкций со стороны США.

Конечно, все это негативно влияет на наши страны. По Кавказскому региону, Вы уже отметили основные черты, которые сейчас формируют эту обстановку.

Вы обратили внимание на кризисную ситуацию на границе, я сегодня был там, посетил мотострелковый полк, выехал на позиции, где они несут боевое дежурство подразделения этого полка. Если честно, сейчас я вижу, что границы нет, это по сути дела линия боевого столкновения, линия противостояния. Вот одни войска, вот войска вторые, и периодически там происходят столкновения и перестрелки. Конечно, так быть не должно. Надо тут делать все, чтобы у каждого была своя линия, чтобы преодолеть эту ситуацию, этот кризис.

Я знаю, что сейчас у вас формируется программа правительства, понимаете, я ни в коем случае не пытаюсь давать советов, но мне кажется, что это должно быть одной из основных глобальных задач правительства - преодоление этого кризиса на границе и обеспечение безопасности границ, чтобы дать возможность нашим детям в последующем жить в безопасности, за этой границей, а не за линией боевого столкновения.

Я уверен, что, получив такую закалку и опыт, как у Вас сейчас есть, Вы решите именно дипломатическими и политическими методами. Хватит жертв, хватит войн, надо решать и сделать все, чтобы проблемы решать мирным путем. Я уверен, что получится. Мы обсуждали эту ситуацию, и в мае месяце, на уровне министров иностранных дел, достаточно долго, и было общее понимание, что нужно делать все, чтобы стороны сели за стол переговоров и решали”.

Собеседники обсудили возможности урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе путем мирных переговоров, приоритеты председательства Армении в ОДКБ, шаги по обеспечению безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также вопросы совершенствования и повышени эффективности Организации.