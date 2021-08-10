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В лесопарке «Джрвеж» вспыхнул пожар. Объявлена сложность №2

В лесопарке «Джрвеж» вспыхнул пожар. Объявлена сложность №2

10 августа в 18:23 часов в Котайкский отдел Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в лесопарке «Джрвеж» вспыхнул пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА  и дежурный отряд  для  организации и проведения работ  по пожаротушению Спасательной  службы  МЧС РА.

«Объявленастепень пожарной сложности «1 БИС»․ На место происшествия выехали еще две пожарные части из пожарно-спасательных отрядов  управления города Еревана», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, степень сложности пожара повышена до №2․ На место  выехали пожарно-спасательные бригады спасательного управления МЧС г. Еревана и  ещечетыре пожарные бригады для  проведения специальных работ  Спасательной  службы  МЧС РА.


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