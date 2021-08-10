В лесопарке «Джрвеж» вспыхнул пожар. Объявлена сложность №2

10 августа в 18:23 часов в Котайкский отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в лесопарке «Джрвеж» вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА и дежурный отряд для организации и проведения работ по пожаротушению Спасательной службы МЧС РА.

«Объявленастепень пожарной сложности «1 БИС»․ На место происшествия выехали еще две пожарные части из пожарно-спасательных отрядов управления города Еревана», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, степень сложности пожара повышена до №2․ На место выехали пожарно-спасательные бригады спасательного управления МЧС г. Еревана и ещечетыре пожарные бригады для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА.