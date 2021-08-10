Евросоюз усиливает поддержку ускорения вакцинации в странах Восточного партнерства

Европейский Союз увеличивает пакет помощи в странах Восточного партнерства, включая Армению — для ускорения темпов вакцинации от коронавируса.

Как передает Арменпресс, пресс-служба представительства ЕС в Армении сообщает, что исполнительный орган Евросоюза - Европейская комиссия, в рамках программы по ускорению вакцинации против COVID-19 в странах-партнерах 10 августа. принял решение о пакете поддержки в размере 75 миллионов евро (вместо 40 миллионов евро) для увеличения темпов вакцинации в шести странах, участвующих в программе Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине.

Согласно источнику, с помощью дополнительного пакета в 35 миллионов евро Европейский Союз стремится значительно повысить их доступность вакцин в контексте глобальной нехватки вакцин в регионе Восточного партнерства, облегчая распространение вакцин странами-членами ЕС и возмещая их затраты.

Эта помощь, по словам делегации ЕС, дополняет поддержку ЕС инициативы KOVAX - глобальной платформы для справедливых и универсальных поставок вакцин.