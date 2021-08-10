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Фракции «Айастан» и «Честь имею» оспорят в КС избрание Алена Симоняна на пост спикера НС

Фракции «Айастан» и «Честь имею» оспорят в КС избрание Алена Симоняна на пост спикера НС

10 августа фракции Национального собрания Республики Армения «Айастан» и «Честь имею» подали заявление в Конституционный суд РА, оспаривая конституционность решения НС РА  от 2 августа 2021 г. — избрать  Алена Симоняна председателем Национального собрания Республики Армения. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт блока "Айастан". 

Согласно источнику, в качестве представителя в Конституционном суде будет выступать депутат фракции «Айастан» Арам Вардеванян.


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