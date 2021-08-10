Фракции «Айастан» и «Честь имею» оспорят в КС избрание Алена Симоняна на пост спикера НС

10 августа фракции Национального собрания Республики Армения «Айастан» и «Честь имею» подали заявление в Конституционный суд РА, оспаривая конституционность решения НС РА от 2 августа 2021 г. — избрать Алена Симоняна председателем Национального собрания Республики Армения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт блока "Айастан".

Согласно источнику, в качестве представителя в Конституционном суде будет выступать депутат фракции «Айастан» Арам Вардеванян.