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Amnesty International призывает Байдена снять обвинения против основателя WikiLeaks Ассанжа

Amnesty International призывает Байдена снять обвинения против основателя WikiLeaks Ассанжа

Правозащитная организация Amnesty International считает обвинения против основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа политически мотивированными и призывает президента США Джо Байдена снять их. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации

Источник сообщил, что заявление Amnesty International было  опубликовано в преддверии апелляционных слушаний в Высоком суде Лондона по поводу решения не экстрадировать Ассанжа в США.  

"Суд должен отклонить это лицемерное обращение. Президент Байден должен воспользоваться ситуацией, чтобы снять политически мотивированные обвинения, которые привели к свободе СМИ и самовыражению.  Пришло время президенту Байдену положить конец абсурдному преследованию», - говорится в заявлении.


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