Amnesty International призывает Байдена снять обвинения против основателя WikiLeaks Ассанжа

Правозащитная организация Amnesty International считает обвинения против основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа политически мотивированными и призывает президента США Джо Байдена снять их.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации

Источник сообщил, что заявление Amnesty International было опубликовано в преддверии апелляционных слушаний в Высоком суде Лондона по поводу решения не экстрадировать Ассанжа в США.

"Суд должен отклонить это лицемерное обращение. Президент Байден должен воспользоваться ситуацией, чтобы снять политически мотивированные обвинения, которые привели к свободе СМИ и самовыражению. Пришло время президенту Байдену положить конец абсурдному преследованию», - говорится в заявлении.