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Генсек ОДКБ посетил опорный пункт, расположенный в районе Ерасха

Генсек ОДКБ посетил опорный пункт, расположенный в районе Ерасха

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в сопровождении начальника Управления подготовки Генерального штаба ВС РА - заместителя начальника Генерального штаба ВС, генерал-лейтенанта Андраника Макаряна и ряда  офицеров,  10 августа посетил  юго-западную пограничную зону республики. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, генсек ОДКБ, в частности, посетил опорный пункт, расположенный на участке Ерасх, ознакомился с приграничной обстановкой. Станиславу Засю предоставили информацию о нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана за предыдущие несколько недель. 

«Генсек ОДКБ понаблюдал за ведением  боевого дежурства на опорном пункте, побеседовал с военнослужащими», - говорится в сообщении. 

Согласно  источнику, в ходе визита Станислав Зась ответил также на вопросы журналистов, представив позицию ОДКБ относительно текущей ситуации и мер  по снижению напряженности. Генсек ОДКБ отметил, что возможности для мирного, политического урегулирования армяно-азербайджанской пограничной ситуации не исчерпаны и  необходимо продолжить работу в этом направлении. 

Затем, как сообщают из Минобороны РА, генсек ОДКБ посетил воинский пантеон «Ераблур», возложил цветы к могилам военнослужащих, погибших за   Родину.


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