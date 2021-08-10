Генсек ОДКБ посетил опорный пункт, расположенный в районе Ерасха

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в сопровождении начальника Управления подготовки Генерального штаба ВС РА - заместителя начальника Генерального штаба ВС, генерал-лейтенанта Андраника Макаряна и ряда офицеров, 10 августа посетил юго-западную пограничную зону республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, генсек ОДКБ, в частности, посетил опорный пункт, расположенный на участке Ерасх, ознакомился с приграничной обстановкой. Станиславу Засю предоставили информацию о нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана за предыдущие несколько недель.

«Генсек ОДКБ понаблюдал за ведением боевого дежурства на опорном пункте, побеседовал с военнослужащими», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в ходе визита Станислав Зась ответил также на вопросы журналистов, представив позицию ОДКБ относительно текущей ситуации и мер по снижению напряженности. Генсек ОДКБ отметил, что возможности для мирного, политического урегулирования армяно-азербайджанской пограничной ситуации не исчерпаны и необходимо продолжить работу в этом направлении.

Затем, как сообщают из Минобороны РА, генсек ОДКБ посетил воинский пантеон «Ераблур», возложил цветы к могилам военнослужащих, погибших за Родину.