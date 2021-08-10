Месси в Париже: он подпишет двухлетний контракт с Paris Saint-Germain

Бывший нападающий клуба Barcelona Лионель Месси прибыл в Париж, где подпишет контракт с PSG.

Как передает Арменпресс, PSG разместил в своем микроблоге в Twitter видео, намекающее на трансфер Месси.

Goal.com пишет, что Месси пройдет медобследование в Париже, после чего подпишет контракт с парижским клубом.

Отмечается, что Месси подпишет двухлетний контракт с ПСЖ, который может быть продлен еще на год.