Месси в Париже: он подпишет двухлетний контракт с Paris Saint-Germain
18:43, 10 Август, 2021
Бывший нападающий клуба Barcelona Лионель Месси прибыл в Париж, где подпишет контракт с PSG.
Как передает Арменпресс, PSG разместил в своем микроблоге в Twitter видео, намекающее на трансфер Месси.
Goal.com пишет, что Месси пройдет медобследование в Париже, после чего подпишет контракт с парижским клубом.
Отмечается, что Месси подпишет двухлетний контракт с ПСЖ, который может быть продлен еще на год.
August 10, 2021
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