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Месси в Париже: он подпишет двухлетний контракт с Paris Saint-Germain

Месси в Париже: он подпишет двухлетний контракт с Paris Saint-Germain

Бывший нападающий клуба Barcelona  Лионель Месси прибыл в Париж, где подпишет контракт с PSG. 

Как  передает Арменпресс, PSG  разместил в своем микроблоге в Twitter видео, намекающее на трансфер Месси. 

Goal.com пишет, что Месси пройдет медобследование в Париже, после чего подпишет контракт с парижским клубом. 

Отмечается, что Месси подпишет двухлетний контракт с ПСЖ, который может быть продлен еще на год.


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