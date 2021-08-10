ГД выдвинул кандидатуру Эдуарда Агаджаняна на пост председателя Комиссии НС по внешним связям

Партия "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру депутата Эдуарда Агаджаняна на пост председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям.

Как передает Арменпресс, об этом в Национальном собрании заявил руководитель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

Депутат Ваагн Алексанян представил биографию кандидата.

В своем выступлении Эдуард Агаджанян сначала поблагодарил партию «Гражданский договор» за выдвижение его кандидатуры на пост председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям.

«В послевоенной Армении еще остаются нерешенными ключевые вопросы, связанные с региональной стабильностью и правами человека, которые могут быть решены только посредством государственной устойчивости и эффективного сотрудничества с международными партнерами. Стержнем деятельности комиссии будут национальные и государственные интересы, и эта комиссия должна развеять все иллюзии относительно международной политики и международных отношений, руководствуясь принципом «реал-политик». Ведь мы и есть единственная гарантия нашего успеха», - сказал Агаджанян.