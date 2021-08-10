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В районе Варанды эвакуированы еще два тела, в Гадруте найдены останки

В районе Варанды эвакуированы еще два тела, в Гадруте найдены останки

Государственная  служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха  10 августа продолжила поиски тел погибших  и пропавших без вести военнослужащих, во время войны в Варанде и Гадруте.

Как передает  Арменпресс,  сайт ГСЧС сообщает, что из Варанды были эвакуированы останки 2 армянских военнослужащих. 

«Более одного тела (в основном останки) было обнаружено в районе Гадрута. Спасатели доставили их в судебно-медицинское бюро. Общее количество будет опубликовано после судебной экспертизы

 Таким образом, с момента прекращения огня 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций было эвакуировано 1634 тела», - говорится в заявлении.


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