В районе Варанды эвакуированы еще два тела, в Гадруте найдены останки

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха 10 августа продолжила поиски тел погибших и пропавших без вести военнослужащих, во время войны в Варанде и Гадруте.

Как передает Арменпресс, сайт ГСЧС сообщает, что из Варанды были эвакуированы останки 2 армянских военнослужащих.

«Более одного тела (в основном останки) было обнаружено в районе Гадрута. Спасатели доставили их в судебно-медицинское бюро. Общее количество будет опубликовано после судебной экспертизы

Таким образом, с момента прекращения огня 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций было эвакуировано 1634 тела», - говорится в заявлении.