Мэр Гюмри принял спортсменов Гюмри - участников 32-х Летних Олимпийских игр в Токио

10 августа мэр Гюмри Самвел Баласанян принял гюмрийских спортсменов, принимавших участие в 32-х летних Олимпийских играх в Токио.

Как передает Арменпресс, поздравляя спортсменов, мэр Гюмри отметил, что ожидания были еще выше, но политика иногда диктует свое - особенно в олимпийских видах спорта. «Мы хотели, чтобы цвета медали были ярче, но так получилось, и мы должны снова тренироваться для новых успехов», - подчеркнул мэр Гюмри Самвел Баласанян.

В конце встречи борец греко-римского стиля Артур Алексанян, ссылаясь на решение судей, сказал журналистам. «Медали раздавали, не давали победить сильнейшему. Нет смысла сейчас обжаловать, это не первый случай – был прецедент и в Рио. Апелляция должна быть подана Министерством и Олимпийским комитетом. Новые поколения спортсменов должны быть уверены в том, что они могут выиграть свою медаль, а не в том, что один судья может играть с судьбой спортсмена».

Борец также отметил, что разочарование есть, но он постарается доказать, что силен, но уже в новых турнирах. «Дай Бог, чтобы не было новых травм и мы были здоровы, все остальное покажет жизнь», - отметил Артур Алексанян.

Боксер Ованнес Бачков тоже выразил недовольство Олимпиадой в Токио, но олимпийская бронза его немного утешает. «Если бы все было честно, все было бы по-другому, и мы вернулись бы с лучшими результатами», - сказал Бачков.

Арменуи Мхоян