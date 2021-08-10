В Афганистане ликвидировали более 360 талибов за сутки

Афганские военные за минувшие сутки ликвидировали более 360 боевиков движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Кандагар и других, сообщает министерство обороны.

"Был ликвидирован 361 террорист и 145 ранено в результате операций сил обороны и безопасности (ANDSF) Афганистана в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Пактика, Майдан-Вардак, Кандагар, Сари-Пуль, Гильменд, Кундуз и Баглан за последние 24 часа", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Талибы 6 августа заявили, что захватили Зарандж - административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе Кундуз в 60 километрах от погранперехода в Таджикистан.

По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль талибов может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.